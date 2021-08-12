Более 30 дворов были подтоплены на Кубани из-за подъема уровня реки Уруп

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Более 30 придомовых территорий подтоплено в двух населенных пунктах Отрадненского района Краснодарского края из-за подъема уровня реки Уруп. Эвакуированы 53 человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Ночью 12 августа от оперативного дежурного ЕДДС Отрадненского района в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что вследствие выпадения осадков произошло поднятие уровня воды в реке Уруп. В результате произошло подтопление 35 придовомых территорий (вода в дома не заходила) в двух населенных пунктах Отрадненского района - станица Передовая и хутор Ильич", - говорится в сообщении. Проведена эвакуация 53 человек, среди которых 8 детей. От размещения в ПВР они отказались, были размещены у родственников.

"По состоянию на 06:00 вода с придомовых территорий сошла, люди вернулись в свои дома", - отметили в пресс-службе.