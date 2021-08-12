Природный пожар в Оренбургской области локализован спустя неделю

САРАТОВ, 12 августа. /ТАСС/. Природный пожар, который был зарегистрирован 6 августа в Оренбургской области, локализован. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

"Природный пожар в Кувандыкском городском округе локализован", - говорится в сообщении главка.

Уточняется, что на данный момент к тушению привлечены 165 человек и 53 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась. Площадь пожара уточняется.

В течение четырех дней в тушении задействовали самолет Министерства обороны РФ. В общей сложности Ил-76 совершил десять вылетов. На очаги с воздуха сброшено более 400 тонн воды. Пожарным помогают добровольцы.

Пожар в Кувандыкском городском округе в окрестностях населенных пунктов Акчура, Малое Чураево, Новоказанка и Верхненазаргулово был зарегистрирован 6 августа. В округе введен режим ЧС.