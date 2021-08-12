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Три человека погибли в ДТП на юге Камбоджи

Пострадали 25 человек, из них 17 получили тяжелые ранения

ХАНОЙ, 12 августа. /ТАСС/. Три человека погибли и 25 пострадали в результате ДТП в камбоджийской провинции Кампонгспы на юге страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте национальной полиции Камбоджи.

Инцидент произошел в результате столкновения автобуса с 35 рабочими и грузовика, перевозившего кирпичи.

"Три человека погибли, 25 пострадали, из них 17 получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Сотрудники экстренных служб доставили пострадавших в ближайшие больницы.

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Камбоджа
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