СК РФ возбудил дело о ранении жителя юго-востока Украина при обстреле

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту ранения мирного жителя юго-востока Украины при обстреле украинскими военными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 9 августа военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по улице Юбилейной в поселке Голубовском города Кировска самопровозглашенной Луганской народной республики. В результате 55-летняя мирная жительница получила ранения.

"Обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте. По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - сообщили в СК.

Сейчас в рамках уголовного дела устанавливаются должностные лица из числа украинских силовиков, причастные к совершению преступления.