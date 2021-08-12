В ДТП с грузовиком под Калугой погибли два человека

ТАСС, 12 августа. Легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с машиной Renault Kaptur, а затем врезался в грузовик Scania на трассе М-3 "Украина" в Калужской области. В результате два человека погибли, еще трое получили травмы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"12 августа в 08:50 мск на 242 км автодороги М-3 "Украина" произошло дорожно-транспортное происшествие. <...> В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Hyundai погибли до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель и двое пассажиров автомашины Renault с различными травмами доставлены в больницу", - говорится в релизе.

По предварительной информации, автомобиль Hyundai Solaris, ехавший со стороны Москвы в сторону Калуги, столкнулся с машиной Renault Kaptur, двигавшейся во встречном направлении. Затем произошло столкновение с грузовой автомашиной Scania, следовавшей за Hyundai. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются, добавили в пресс-службе.