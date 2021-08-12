В Евпатории на детской площадке задержали пьяного мужчину с похожим на нож предметом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Мужчину, держащего в руках предмет, схожий с ножом, в состоянии алкогольного опьянения задержали на детской площадке в Евпатории. Об этом говорится в сообщении ГУ Росгвардии по Республике Крым.

"Правонарушитель в состоянии алкогольного опьянения и с предметом, конструктивно схожим с ножом, выражался нецензурной бранью. После того, как гражданин не отреагировал на просьбу прекратить хулиганские действия, росгвардейцы применили физическую силу и задержали мужчину", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в одном из дворов Евпатории. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.