Прокурорская проверка выявила отсутствие медпункта в аквапарке Кирова, где утонул ребенок

КИРОВ, 12 августа. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области внесла представление руководству аквапарка в Кирове, где в начале июля утонул 11-летний мальчик. В аквапарке не было медпункта, а посты сотрудников не были оборудованы средствами спасения на воде, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка во время купания в аквапарке "Дружба". "Работники аквапарка "Дружба" (ООО "Крид") не были оснащены средствами громкого оповещения, их посты не оборудованы средствами спасения на воде, отсутствовали информационные отметки глубин по всем зонам бассейна. В аквапарке отсутствовал медицинский пункт. По фактам выявленных нарушений законов прокурор Ленинского района города Кирова директору ООО "Крид" внес представление", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при трудоустройстве инструкторов не спрашивали справки об отсутствии судимости, а обучением техники безопасности занимался человек, не имеющий соответствующей профессиональной подготовки.

1 июля около 17:00 в аквапарке, расположенном на улице Грибоедова в Кирове, во время купания утонул 11-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок утонул, оставшись без присмотра родителей и контроля работников аквапарка.