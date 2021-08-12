В Татарстане двое детей пострадали в ДТП с квадроциклом

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Двое детей получили травмы в ДТП с квадроциклом в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла накануне вечером. 38-летний водитель детского мотовездехода Polaris, с признаками алкогольного опьянения, опрокинул квадроцикл. Вместе с ним находилось двое детей.

"В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира девяти и 13 лет", - сообщили в ведомстве.

Пострадавших детей доставили в больницу. Как рассказали в Минздраве Татарстана, дети получили ушибы, госпитализация не потребовалась. Их отпустили на амбулаторное лечение.