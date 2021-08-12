Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на ростовский офис микрозаймов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в разбойном нападении на офис кредитной организации. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области.

Мужчина вошел в офис, угрожая свертком с проводами, и потребовал у работника деньги. Испугавшись, кассир отдал 9,3 тыс. рублей. Полицейские начали поиск подозреваемого.

"Полицейские наряда ДПС заметили мужчину, который подозрительно себя вел и при виде патрульного автомобиля попытался убежать. Стражи порядка задержали 46-летнего гражданина и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Задержанный сообщил правоохранителям, что захотел "быстрых денег", смастерил для этого муляж взрывного устройства, чтобы напугать кассира и отнять деньги", - говорится в сообщении.

В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Инцидент произошел во вторник, сообщал ранее источник ТАСС в правоохранительных органах региона. В пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области на тот момент сообщали о проведении проверки сообщения о хищении денег из офиса организации.