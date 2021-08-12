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Лесные пожары в России

Росгвардия использует беспилотники для разведки при ликвидации пожаров в Башкирии

Военнослужащие и сотрудники ведомства также продолжают бороться с лесными пожарами в Темниковском районе Мордовии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Беспилотники Росгвардии задействованы в ликвидации пожаров в Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Башкортостан оказывают помощь оперативному штабу в разведке очагов лесных пожаров на территории региона. Для этого росгвардейцы используют комплекс беспилотных летательных аппаратов. Полученную информацию огнеборцы используют для более эффективного и своевременного тушения новых очагов возгораний", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии продолжают бороться с лесными пожарами в Темниковском районе Мордовии.

"Личному составу и специальной технике Росгвардии удалось оперативно локализовать очаги пожара на территории Нижегородской области и не допустить дальнейшего распространения стихии. В тушении пожара в природном заповеднике имени П. Г. Смидовича также принимает участие авиация Росгвардии", - заключили в ведомстве.

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