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В Абхазии нашли тело россиянки, утонувшей в Адлере

Прибывшие в республику родственники опознали погибшую

СУХУМ, 12 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в акватории Гагры тело российской туристки, которая несколько дней назад утонула в Адлере. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в четверг.

"Накануне вечером в акватории города Гагра было обнаружено тело 22-летней россиянки Юлии Лукьяновой, жительницы города Братска. 8 августа девушка утонула в Адлере, и морским течением ее тело принесло в Гагру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело доставлено в морг Гагрской районной больницы. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую.

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