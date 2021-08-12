На побережье Кубани направили аэромобильную группу МЧС из-за риска подтоплений

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Аэромобильная группировка ГУ МЧС Кубани и дополнительные силы направлены на Черноморское и Азовское побережья из-за рисков подтоплений, вызванных сильными осадками, ветром и подъемом уровня рек, которые прогнозируются до вечера субботы. Об этом сообщил журналистам начальник ЦУКС ГУ МЧС РФ по Краснодарскому Краю Павел Иванов.

"Неблагоприятный прогноз продолжает действовать, он продлен до 14 августа. Риски существуют на территории всего края, особое внимание необходимо обратить жителям и гостям Черноморского и Азовского побережий. <..> В этой связи выполнен комплекс превентивных мероприятий, силы и средства приведены в повышенную готовности. На побережье направлена аэромобильная группировка Главного управления и другие дополнительные силы, техника, плавательные средства", - сказал Иванов.

Он уточнил, что "особое внимание" МЧС уделает городам Новороссийск, Анапа, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Приморско-Ахтарск, Ейск. Наиболее сильные осадки ожидаются в районе Керченского пролива, Тамани и Темрюке.

"По информации Краснодарского гидрометцентра, на территории края действуют штормовые предупреждения, связанные с сильными осадками, ветром, подъемами уровней рек до опасных явлений, формированием смерчей над морем, а также высокой пожарной опасностью. Прогноз подтверждается", - добавил Иванов.

Ранее сообщалось, что более 30 придомовых территорий подтоплено в двух населенных пунктах Отрадненского района Краснодарского края из-за подъема уровня реки Уруп. По информации регионального оперштаба, были эвакуированы 95 человек.