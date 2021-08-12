Россиян не было на затонувшей у острова Милос яхте

АФИНЫ, 12 августа. /ТАСС/. Россияне, по предварительным данным, отсутствовали на яхте под британским флагом, которая затонула в четверг у греческого острова Милос в Эгейском море. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Греции.

"Посольство оперативно связалось с Портовой службой острова Милос, где сообщили, что, по предварительной информации, россиян на яхте не было <...> Обстоятельства произошедшего выясняются", - отметили в дипломатическом представительстве.

Телеканал ERT1 сообщил ранее в четверг, что греческая береговая охрана спасла всех 17 пассажиров яхты. По информации источника, в спасательной операции задействованы катера береговой охраны, пассажирский паром Sea Jet 2, корабли ВМС Греции, два судна, находившиеся в этом районе, один частный катер, а также два вертолета ВМС и ВВС.