В Петербурге при проверке "рыжего дыма" над Кировским заводом выявили загрязнение воздуха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура выявила многократное превышение допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с территории Кировского завода в Санкт-Петербурге после опубликованных в соцсетях фото с "рыжим дымом" и многочисленных жалоб граждан, сообщили в прокуратуре города.

"Проведенными по указанию прокуратуры исследованиями выявлено превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: пыли - в 13,1 раза, азота оксид (II) - в 27,5 раза, азота оксид (IV) - в 1,1 раза", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, дым образовался в процессе производства на территории дочернего предприятия Кировского завода - завода металлургических изделий "Петросталь". Прокуратура также установила, что очистные сооружения предприятия не справляются с нейтрализацией вредных веществ. В связи с этим ведомство подало в суд требование обязать "Петросталь" модернизировать сооружения.

Завод "Петросталь" входит в группу компаний "Кировский завод" - одного из крупнейших в России промышленных предприятий машиностроительного профиля с развитой металлургической базой, основанного в начале XIX века. С 2009 года Кировский завод включен в перечень системообразующих предприятий РФ.

Сообщения очевидцев о "рыжем дыме" с территории завода неоднократно появлялись в соцсетях в течение последних двух лет. Местные СМИ также публиковали жалобы жителей на задымление.