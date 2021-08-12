МВД возбудило уголовное дело в отношении владельца частного музея в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело из-за незаконного приобретения и хранения боеприпасов возбудили в отношении руководителя частного музея в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону в четверг.

"Сотрудники тюменской полиции по материалам, поступившим из РУ ФСБ России по Тюменской области, возбудили уголовное дело в отношении руководителя частного музея по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным УМВД, подозреваемый незаконно приобрел артиллерийский снаряд калибра 76 мм, являющийся боеприпасом, и хранил в помещении своего учреждения. В настоящий момент снаряд изъят и уничтожен сотрудниками Росгвардии.

Ранее против этого же владельца частных коллекций было возбуждено административное дело по статье о незаконном обороте археологических предметов (ст. 7.15.1 КоАП РФ).

Представители музея в социальных сетях сообщили об обысках и изъятии экспонатов сотрудниками правоохранительных органов. В пресс-службе уточнили, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в помещении музея обнаружено и изъято более 1,5 тыс. предметов археологии, предположительно, представляющих научную и культурно-историческую ценность. Все они направлены на экспертизу.