В Казани на железнодорожных путях загорелся электровоз

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Электровоз загорелся в Казани на железнодорожных путях, из-за этого на некоторых участках движение железнодорожного транспорта остановлено. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

"В 13:22 12 августа поступило сообщение о задымлении на территории железнодорожного вокзала "Казань-1". На место выехали силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона по номеру вызова 1 БИС - 22 человека и пять единиц техники. Происходит горение одиночно стоящего электровоза", - сообщили в МЧС региона.

По данным пресс-службы МЧС, эвакуация не проводилась. С 1-го по 11-й пути движение железнодорожного транспорта остановлено. Локализовали пожар в 13:47. В итоге горела верхняя часть обшивки одиночно стоящего электровоза. Причина пожара устанавливается.