В приграничном с Чечней селе Ингушетии обнаружили схрон оружия шестилетней давности

МАГАС, 12 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии обнаружили схрон с оружием в сельском поселении Даттых в Ингушетии, которое расположено на административной границе с Чечней, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Ингушетии.

"Специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН управления Росгвардии по Ингушетии обследовали взрывоопасные предметы, найденные в селе Даттых Сунженского района региона. Росгвардейцы, прибывшие по сигналу от МО МВД "Сунженский", обнаружили в указанном месте закопанную пластиковую канистру, содержащую несколько гранат различных наименований, унифицированные запалы, а также более 150 патронов различного калибра. Предположительный срок нахождения обследованных предметов в земле составляет шесть лет", - говорится в сообщении. Найденные предметы идентифицированы и переданы для дальнейших проверок сотрудникам МВД.

Село Даттых расположено на административной границе с Чечней, которая была установлена в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии. Село, как и другие приграничные с Чечней населенные пункты, пострадало во время боевых действий на Северном Кавказе в 90-е годы и было покинуто жителями. Сейчас сельское поселение возрождается, в нем строятся социально значимые объекты и возвращаются прежние жители.