Жителя Петербурга приговорили к семи годам колонии за попытку убийства блокадницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к семи годам лишения свободы в колонии особого режима Сергея Ефимова, который пытался убить 96-летнюю блокадницу в подъезде дома на Васильевском острове. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии особого режима. Ефимов вину признал полностью", - говорится в сообщении.

Его признали виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Также его обязали выплатить пострадавшей 300 тыс. рублей. Следователи установили, что в середине января этого года в подъезде многоэтажки на Васильевском острове он ударил по голове и нанес не меньше двух ударов колющим предметом 96-летней женщине с целью убийства из-за того, что пенсионерка пыталась выгнать его на улицу.

Ефимов в момент совершения преступления был задержан семьей полицейских, которые живут в том же доме, где произошел инцидент. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что 23-летний сержант полиции Максим Цветков и его отец - полковник полиции в отставке Эдурард Цветков - услышали крики о помощи женщины и удерживали нападавшего до приезда наряда.