В Хабаровск прибыли 50 специалистов отряда "Центроспас" для защиты людей от наводнения

ТАСС, 12 августа. Специалисты отряда "Центроспас" МЧС России прибыли в Хабаровск для защиты населения от наводнения, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Бортом Ил-76 МЧС России из Москвы в Хабаровск прибыла группировка спасателей отряда "Центроспас" в количестве 50 человек. Также с ними доставлены три транспортных средства, две беспилотные летательные системы, шесть плавсредств, палатки на надувных модулях и водолазная база. Спасатели оснащены необходимым снаряжением и оборудованием для проведения всех видов спасательных и аварийно-восстановительных работ", - сказали в пресс-службе.

К готовности подключиться к работам находятся сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части общей численность 200 человек. Они будут распределены в населенные пункты, в которые, согласно прогнозу, придет вода. Это села Хабаровского, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Ульчского и Николаевского районов. Часть спасателей останется в Хабаровске, часть отравится в Комсомольск-на-Амуре.

По последним данным, пик паводка придет в Хабаровск 16-19 августа. Уровень воды в Амуре в это время может достигнуть 600-650 см при опасной отметке в 600 см. А у Комсомольска-на-Амуре прогнозируется уровень в 650-700 см при опасной отметке в 650 см. Восемь муниципальных образований края: городские округа Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а также Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ульчский и Николаевский район переведены в режим чрезвычайной ситуации.