Суд приостановил работу пищеблока в ростовском центре, откуда госпитализировали детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Деятельность пищеблока в центре загородного отдыха "Донская Волна" в Волгодонске, откуда с подозрением на отравление были госпитализированы дети, приостановлена по решению суда на 90 суток. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Во вторник стало известно о выявлении 31 ребенка с признаками отравления, все они находились на тренировочных сборах по фехтованию в городе Волгодонске Ростовской области. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что дети приехали на сборы из Ростовской области и Краснодарского края.

"По решению суда ООО "Арт Сити" (собственник центра "Донская Волна" - прим. ТАСС) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного Кодексом РФ об административных правонарушениях. Деятельность пищеблока приостановлена на срок 90 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарного законодательства при организации питания в центре. "У восьмерых детей обнаружен норовирус второго генотипа, при этом выявлены вирусоносители из числа сотрудников пищеблока", - отмечается в сообщении. Ситуация остается на контроле надзорного органа.

В управлении здравоохранения Волгодонска ранее в четверг ТАСС сообщили, что из медучреждения выписаны все дети, которые ранее поступили с признаками отравления из центра "Донская Волна".

На основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). По версии следствия, симптомы отравления (тошнота, диарея и рвота) появились у спортсменов 9 августа после еды. Недомогание резко почувствовал 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет.