Суд Москвы 20 августа рассмотрит по существу иск ГП к Абызову и "Альфа-банку" на $126 млн

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы назначил на 20 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову и "Альфа-банку" об обращении более $126 млн в пользу государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По итогам беседы по иску судом было принято решение назначить его рассмотрение по существу на 09:30 20 августа", - сказали в суде.

Нынешний иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства. Как сообщалось в публикации газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на само исковое требование, в ходе дальнейших мероприятий, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако, говорится в публикации, комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем, что проект не состоялся, средства Абызова с десятипроцентным доходом, всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию.

Осенью прошлого года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В суде тогда с позицией надзорного ведомства согласились.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.