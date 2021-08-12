В Турции из-за наводнений погибли девять человек

АНКАРА, 12 августа. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в результате наводнений и схода селей в Турции. Об этом в четверг сообщило турецкое правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, девять местных жителей погибли в провинции Кастамону. В провинции Бартын ведутся поиски одного пропавшего без вести.

Сотрудники управления продолжают поисково-спасательные работы в регионе.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северо-восточных провинций страны, в Бартыне, Синопе, Кастамону. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.