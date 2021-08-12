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В Петербурге потушили пожар в здании института геологии РАН

Площадь возгорания оценили в 30 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании института геологии и геохронологии Российской академии наук (РАН) в Санкт-Петербурге, площадь пожара составила 30 кв. м, пострадавших нет, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"В административном здании на третьем этаже выгорела обстановка на площади 30 кв. м. В 15:27 мск пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

В 14:22 мск поступило сообщение о пожаре в здании института геологии и геохронологии докембрия РАН на набережной Макарова. Из здания до прибытия пожарных эвакуировали людей, внутри наблюдалось сильное задымление.

Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук (ИГГД РАН) занимается изучением самых ранних геологических образований земной коры.

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