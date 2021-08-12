Армия Алжира использует российские вертолеты Ми-26 для тушения пожаров

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Командование армии Алжира задействовало вертолеты Ми-26 российского производства для тушения лесных пожаров. Об этом в четверг сообщило министерство обороны республики на своей странице в Facebook.

Вертолеты Ми-26 задействованы в тушении пожаров в труднодоступных местах в провинциях Тизи-Узу (1-й военный округ) и Беджайя (5-й военный округ) на севере страны. Ми-26 отличается большой грузоподъемностью и высокой точностью, особенно в труднодоступных местах и сложных условиях, вызванных обширными пожарами, говорится в сообщении оборонного ведомства. Для недопущения распространения огня военные применяют различную технику, в том числе бульдозеры.

Как сообщило Главное управление лесного хозяйства Алжира, в стране с начала недели было зафиксировано 103 лесных пожара, из которых 68 оставались активными по состоянию на 11 августа. Для борьбы со стихией власти были вынуждены арендовать у Европейского союза два специализированных самолета. Вместе с тем готовность направить воздушные суда для помощи соседям выразило руководство Марокко.

По последним данным, пожары унесли жизни 65 человек - 37 гражданских лиц и 28 военнослужащих армии Алжира. В связи с этим с 12 августа в стране объявлен трехдневный траур.

Алжир входит в число значимых партнеров России по военно-техническому сотрудничеству. В 2013 году был заключен контракт на поставку 42 ударных вертолетов Ми-28Н и шести транспортных вертолетов Ми-26Т2.