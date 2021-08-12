В больнице Туапсе остались 23 ребенка, госпитализированные после пищевого отравления

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Более 20 детей, которых 6 августа госпитализировали с поезда Мурманск - Адлер с признаками пищевого отравления, остались в больнице города Туапсе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

6 августа дети, ехавшие в летние лагеря из Мурманска в Адлер, пожаловались на пищевое отравление после ужина в вагоне-ресторане. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

"На лечении в Туапсе остались 23 ребенка", - сказал собеседник агентства.

В поезде из Карелии и Мурманской области ехали 245 детей и сопровождавшие их взрослые. По состоянию на понедельник всего был госпитализирован 91 человек: в Туапсе - 71 ребенок, остальные по дороге в больницы в Белореченске и Апшеронске. Сообщалось, что у детей, госпитализированных с поезда Мурманск - Адлер в больницы Краснодарского края, медики предварительно диагностировали гастроэнтерит и острый энтерит, их состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что один из четырех сотрудников вагона-ресторана был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих взяли анализы. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль расследование дела.