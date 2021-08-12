Полиция нашла мать брошенного младенца в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Полиция с помощью служебной собаки нашла отца и мать младенца, которого оставили в подъезде жилого дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Оба родителя были доставлены в полицию. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в среду вечером в подъезде многоэтажки на Большом проспекте Петроградской стороны нашли младенца в коляске, которого госпитализировали. Затем были организованы поиски родителей. Как уточнили в полиции, найти родителей удалось служебной собаке по кличке Есения, которая нашла на улице обувь женщины, а затем привела полицейских к квартире родителей ребенка.

В доме находился отец младенца, который сообщил, что сам ищет свою сожительницу. Через несколько часов женщину также нашли. Как сообщили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга, по факту обнаружения младенца организована проверка органов власти, которые отвечают за профилактику происшествий с детьми.