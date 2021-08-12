Власти Якутии заявили, что лесные пожары не угрожают Якутску

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Лесные пожары на территории Якутии не угрожают административному центру региона, от города Якутска они находятся на расстоянии свыше 60 км.

Об этом сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.

"Есть большие проблемы по задымленности по городу Якутску. Хочу сказать, что панические слухи, которые пытаются распространить, что пожар совсем недалеко (от Якутска) - это фейки. На самом деле пожары достаточно удалены от Якутска, в 60 км. Вместе с тем, в связи с изменением направления ветра на северо-западный дым от лесных пожаров несет в Якутск", - сказал Николаев.

Как уточнил Николаев, лесные пожары действуют вблизи 14 населенных пунктов. "По всем этим населенным пунктам сделан отдельный план защиты, он утвержден руководством МЧС. Мы по этим планам сейчас действуем, группировки развернуты", - сказал Николаев. Угроза от пожаров отмечается в Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Таттинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском районах. В республике тушат 63 лесных пожара. В тушении участвуют свыше 5 тыс. человек, задействовали более 700 единиц техники.

В Якутске с вечера 11 августа наблюдается густая задымленность из-за лесных пожаров, отмечено превышение в воздухе предельно допустимой концентрации химических веществ до 20 раз. Из-за плохой видимости местный аэропорт не принимает самолеты, ограничили работу паромной переправы. Экстренные службы и медиков перевели на усиленный режим работы.

Он отметил, что идет работа по локализации пожара, проводится встречный отжиг. Ожидается дополнительная переброска техники на наиболее сложные участки.