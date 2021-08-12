Под Астраханью ликвидировали опасность попадания нефтяных отходов в акваторию реки

АСТРАХАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты приступили ко второму этапу экологической реабилитации Соколовских нефтяных ям в Приволжском районе Астраханской области, в рамках первого этапа было изъято и вывезено порядка 13 тыс. тонн загрязненного грунта, который в течение 100 лет отравлял почву и реку Кизань. Опасность попадания нефтяных отходов в акваторию ликвидировали, сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора региона.

Ямы для хранения нефтеотходов, известные как Соколовские, были созданы в начале XX века, в 1990 году их вывели из эксплуатации, но не ликвидировали. В сентябре 2020 года этот объект накопленного экологического вреда осмотрели губернатор региона Игорь Бабушкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Первый этап работ экологической реабилитации на сегодня завершен, нефтезагрязненный грунт вывезен на площадку временного хранения для дальнейшей утилизации. Для сбора нефтеотходов применяется опока - впитывающий материал, который добывается в Астраханской области. Его завозили на объект тоннами, раскладывали на дно котлована после выемки основного объема нефтепродуктов. На сегодняшний день опасность попадания нефтяных отходов в акваторию ликвидирована", - рассказал руководитель проекта Андрей Рассоха, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам заместителя руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Юлия Новиченко, второй этап экологической реабилитации объекта включает в себя демонтаж сорбционного фильтра, утилизацию его на специализированном предприятии, формирование земельного участка с наполнением образовавшегося котлована песчаным грунтом из руслового карьера.

Как сообщал ТАСС, по данным областных властей, ямы для хранения нефтяных отходов, которые были созданы в Астраханской области около 100 лет назад, планировалось ликвидировать к октябрю 2021 года, в том числе за счет средств федерального бюджета, стоимость проекта составляла 219,2 млн рублей. Рекультивируемые земли предполагалось засеять травой, высадить на них саженцы деревьев. В результате реализации проекта площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных воздействию накопленного вреда окружающей среде, составит 1 га, улучшится качество жизни 30 тыс. человек.