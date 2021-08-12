В Курганской области заключенный убил сотрудника исправительной колонии

ТАСС, 12 августа. Заключенный исправительной колонии в Курганской области напал на сотрудников, в результате один погиб, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Утром 12 августа текущего года на территории ИК-2 УФСИН России по Курганской области один из осужденных, используя колюще-режущий предмет, совершил нападение на сотрудников учреждения, проводящих обыскные мероприятия. В результате преступных действий последнего от полученных ранений один из сотрудников скончался на месте происшествия, второй был госпитализирован для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении с уточнением, что следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

Во время задержания заключенный оказал сопротивление и был ликвидирован. В пресс-службе добавили, что мужчина 1977 года рождения отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет за совершение нескольких преступлений, в том числе разбой и убийство.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Также прокуратура организовала комплексную проверку деятельности учреждения. Так, специалисты оценят законность обеспечения режима и надзора в колонии. Результаты расследования уголовного дела и прокурорской проверки взяты прокурором Курганской области Андреем Назаровым на личный контроль, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.