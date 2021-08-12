В двух районах Кубани подтопило дома и участки из-за дождей

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Приусадебные участки, подвалы многоквартирных домов и проезжую часть подтопило в Ейске и Темрюкском районе Кубани из-за дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю в четверг.

"Вследствие выпадения осадков [за 2 часа 40 минут выпало 21 мм] произошло подтопление низменных участков в г. Ейск. В результате произошло подтопление 15 приусадебных участков [уровень - до 25 см], в подвальные помещения пяти многоквартирных домов зашла вода, [произошло подтопление] двух участков проезжих частей. Вследствие выпадения осадков [за 1 час 37 минут выпало 67 мм] произошло подтопление низменных участков в г. Темрюк, в результате произошло подтопление четырех приусадебных участков [уровень - до 20 см]", - говорится в сообщении.

На месте работают аварийно-спасательные подразделения, из подвальных помещений проводится откачка воды. Работают комиссий по оценке ущерба. Отмечается, что сил и средств достаточно.