В петербургском главке Росгвардии проверят сотрудника после стрельбы на свадьбе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Проверка начата в отношении сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге после его задержания полицейскими по подозрению в стрельбе из автомобиля в свадебном кортеже и возбуждения уголовного дела, сообщили ТАСС в Главном управлении Росгвардии по городу и Ленинградской области.

"По факту случившегося в отношении сотрудника, который находился в отпуске, проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении им службы", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении. В каком подразделении служил сотрудник, в ведомстве не уточнили.

В среду в главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что в Петергофе очевидцы сообщили о стрельбе из внедорожника Infiniti, который ехал в составе свадебного кортежа. На место выслали наряд полиции, который доставил в отдел участников свадьбы, в том числе невесту.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что в воздух из сигнального пистолета стрелял 23-летний мужчина. Сам он признался, что совершил три выстрела, а оружие ему дала подруга невесты. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Место работы задержанного в полиции не уточняли.