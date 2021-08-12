Роскосмос показал фото разлива нефти у Новороссийска со спутника

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские спутники дистанционного зондирования Земли отслеживают ситуацию с разливом нефти у Новороссийска. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.