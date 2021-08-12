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Разлив нефти под Новороссийском

Роскосмос показал фото разлива нефти у Новороссийска со спутника

Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, добавили в ведомстве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские спутники дистанционного зондирования Земли отслеживают ситуацию с разливом нефти у Новороссийска. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

7 августа произошел разлив нефти под Новороссийском. Как сообщили ТАСС в Росморречфлоте, случился залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море при погрузке с терминала КТК. По данным КТК, площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - около 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском, проверить информацию РАН о занижении объемов разлива, а также взять руководству ведомства на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.

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РоссияРазлив нефти под Новороссийском
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