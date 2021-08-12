В Якутию для тушения пожаров прибудут два вертолета

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Два вертолета - Ми-8 и Ми-26 - с водосливными устройствами прибудут в Якутию для тушения лесных пожаров, сообщил в четверг журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

12 августа по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами.

"Определены уже пути усиления авиационной группы, пока у нас здесь, в Якутске [где ведется ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта], не могут садиться самолеты Бе-200 и Ил-76. Конечно же, нам надо наращивать вертолетную группировку. И я такое предложение Евгению Николаевичу Зиничеву сделал. Оно было поддержано. И завтра днем у нас должны прибыть два вертолета с водосливными устройствами - один Ми-8 с Амурской области, где он работал на паводке, второй вертолет - Ми-26 - прибудет сюда с Хабаровского края", - сказал Николаев.

Он отметил, что вертолет Ми-26 позволит передислоцировать тяжелую технику, что в особенности важно для тушения пожаров и для их локализации в Намском районе, где действуют пожары в труднодоступной местности. "Как раз для того, чтобы туда бульдозеры перебрасывать, вот эта техника понадобится. Кроме того, Ми-26 может поднимать водосливные устройства, в которых до 15 тонн воды одномоментно он может сбрасывать", - добавил Николаев.

Появление этой техники позволит стабилизировать и улучшить ситуацию рядом с населенными пунктами, которым угрожает огонь, считает глава региона.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.