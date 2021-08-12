В Пакистане считают Афганистан и Индию причастными к взрыву автобуса с китайцами

ИСЛАМАБАД, 12 августа. /ТАСС/. Спецслужбы Индии и Афганистана стоят за взрывом автобуса в июле на северо-западе Пакистана, в результате которого погибли граждане КНР. Об этом в четверг заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"При подготовке плана использовалась территория Афганистана. Отдел исследований и анализа внешней разведки Индии и Национальный директорат безопасности Афганистана осуществляли планирование и исполнение", - сказал министр.

Шах Мехмуд Куреши отметил, что Индия и Афганистан не могут смириться с укреплением сотрудничества Китая и Пакистана, а также увеличением объема китайских инвестиций.

Глава МИД Пакистана указал, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты автомобиля, использованного во время взрыва, и части тела террориста-смертника. Власти провели их судебно-химическую экспертизу. Он добавил, что автомобиль ввезли на территорию страны незаконно.

По данным властей, первоначальной целью преступников была ГЭС "Диамер-Бхаша".

14 июля в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана взорвался автобус. В нем находились сотрудники компании, занимающейся строительством плотины на ГЭС "Дасу" на реке Инд. В результате взрыва погибли девять граждан Китая и четверо граждан Пакистана, около 30 человек получили ранения.