{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пакистане считают Афганистан и Индию причастными к взрыву автобуса с китайцами

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши указал, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты автомобиля и части тела террориста-смертника

ИСЛАМАБАД, 12 августа. /ТАСС/. Спецслужбы Индии и Афганистана стоят за взрывом автобуса в июле на северо-западе Пакистана, в результате которого погибли граждане КНР. Об этом в четверг заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"При подготовке плана использовалась территория Афганистана. Отдел исследований и анализа внешней разведки Индии и Национальный директорат безопасности Афганистана осуществляли планирование и исполнение", - сказал министр.

Шах Мехмуд Куреши отметил, что Индия и Афганистан не могут смириться с укреплением сотрудничества Китая и Пакистана, а также увеличением объема китайских инвестиций.

Глава МИД Пакистана указал, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты автомобиля, использованного во время взрыва, и части тела террориста-смертника. Власти провели их судебно-химическую экспертизу. Он добавил, что автомобиль ввезли на территорию страны незаконно.

По данным властей, первоначальной целью преступников была ГЭС "Диамер-Бхаша".

14 июля в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана взорвался автобус. В нем находились сотрудники компании, занимающейся строительством плотины на ГЭС "Дасу" на реке Инд. В результате взрыва погибли девять граждан Китая и четверо граждан Пакистана, около 30 человек получили ранения.

Теги
АфганистанИндияПакистанКитай
СК в Новосибирской области проверит сообщения СМИ о нанесении побоев фельдшеру
Она запретила продавцу магазина ходить на работу из-за нарушения им эпидемиологических правил
Читать полностью