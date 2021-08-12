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Мосгорсуд рассмотрит жалобу Навального на признание его склонным к побегу 17 августа

Суд ранее отказал ему в снятии статуса склонного к побегу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд 17 августа рассмотрит жалобу Алексея Навального на решение суда, отказавшего ему в снятии с него статуса склонного к побегу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрит жалобу Алексея Навального на решение Преображенского районного суда по иску осужденного к СИЗО-1 "Матросская Тишина" 17 августа", - сообщили в пресс-службе.

Административное исковое заявление Навального было рассмотрено Преображенским районным судом 25 июня. Судом первой инстанции в удовлетворении административного искового заявления Навального о признании незаконным решения комиссии ФКУ СИЗО-1 ФСИН России о постановке Навального на учет было отказано. После этого его адвокаты обжаловали это решение.

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