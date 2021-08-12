Кубанские спасатели выехали в Крым, где ливнем подтопило дома

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники Донского спасательного центра МЧС России направились в Крым, где из-за дождя оказались подтопленными жилые дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Из Донского спасательного центра МЧС России убыла аэромобильная группировка в количестве 50 человек и 16 единиц техники в город Керчь Республики Крым для ликвидации последствий подтопления, возникшего в результате комплекса неблагоприятных метеоявлений", - сказали в ведомстве.

Спасатели взяли с собой плавсредства, аварийно-спасательный инструмент, мотопомпы и бензопилы. На месте они поступят в распоряжение республиканского главка МЧС.

Из-за дождей 12 августа в Крыму подтопило частные дома в селе Красногорка Ленинского района, часть трассы "Таврида" в районе 55-го км. Проезд автотранспорта уже возобновили.

Крым ранее за лето дважды пострадал от ливней. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.