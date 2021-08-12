ПВР готовят в нижегородском селе на случай эвакуации из-за пожара в заповеднике Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Пункты временного размещения подготовили в селе Нарышкино Нижегородской области на случай эвакуации людей из села Аламасово из-за пожара в мордовском заповеднике, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ранее в группе "ВКонтакте" ЕДДС Темниковского района Мордовии сообщили, что площадь активного горения в заповеднике им. П. Г. Смидовича за день выросла с 5 до 90 га, огонь прошел 5,3 тыс. га. Село Аламасово находится практически на границе Нижегородской области и Мордовии. Рядом с населенным пунктом располагается лесной массив.

"Ситуация в Вознесенском районе, связанная с природным пожаром со стороны мордовского заповедника, находится под контролем специалистов. В том числе силы нижегородского пожарно-спасательного гарнизона стянуты в село Аламасово Вознесенского района Нижегородской области для защиты населенного пункта от природного пожара. <…> Администрация района подготовила автобусы при необходимости эвакуации на безопасную территорию. Также подготовлены пункты временного размещения на базе средней общеобразовательнйо школы села Нарышкино", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники регионального Минлесхоза также принимают участие в мероприятиях по недопущению распространению огня.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Авиалесоохраны, в Мордовском государственном природном заповеднике 15 парашютистов-десантников третий день подряд продолжают встречный контролируемый отжиг для остановки огня. Протяженность отжига составила более 16 км. Работу осложняет ветер.

Мордовский государственный природный заповедник создали 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.