Пассажиры разбившегося на Камчатке вертолета были застрахованы в СК "Согласие"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пассажиры вертолета Ми-8, который упал на Камчатке, были застрахованы в СК "Согласие", сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

"Согласно информации, которая содержится в автоматизированной информационной системе НССО (АИС НССО), ответственность авиакомпании АО "Витязь-Аэро", которой принадлежит вертолет, застрахована в ООО "СК "Согласие", - приводит его слова пресс-служба Всероссийского союза страховщиков.

Он также отметил, что иждивенцам или родственникам погибших и пострадавшим пассажирам положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Чтобы получить страховые выплаты пострадавшим нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

"Иждивенцам, а при их отсутствии родственникам погибших для получения выплат необходимо предоставить в страховую компанию письменное заявление на выплату (его можно заполнить в офисе компании), документ, удостоверяющий личность заявителя, документ от перевозчика о произошедшем событии, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие иждивение или близкое родство с погибшим", - сказано в сообщении.

Юргенс пояснил, что размер выплат зависит от вида травмы и степени ее сложности. Например, выплата за сотрясение головного мозга составляет от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, при этом минимальная травма - ушибы или ссадины - оценивается в 1 тыс. рублей, за несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей. Размер страхового возмещения в связи с гибелью пассажира составляет 2 млн 25 тыс. рублей по каждому погибшему.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают медики и спасатели. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело, восемь человек числятся пропавшими без вести. Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2.