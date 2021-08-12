СК в Новосибирской области проверит сообщения СМИ о нанесении побоев фельдшеру

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области проверят информацию СМИ об избиении фельдшера, которая отправила на карантин по коронавирусу продавца сельского магазина, в результате чего в торговой точке упала выручка. Об этом ТАСС сообщили СУ СК РФ по региону.

"Согласно информации, изложенной в публикации СМИ, в одном из населенных пунктов Тогучинского района Новосибирской области двое мужчин причинили телесные повреждения 33-летней фельдшеру и ее супругу в связи с исполнением медицинским работником своих профессиональных обязанностей. Следственным отделом по городу Тогучин СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области перед прокурором Тогучинского района инициирован вопрос о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в производство следователей территориального следственного органа", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиения семьи женщины-фельдшера в Новосибирской области, которая запретила продавцу магазина ходить на работу из-за нарушения им эпидемиологических правил.

По данным местных СМИ, у 33-летней женщины и ее мужа диагностированы множественные ушибы, гематомы, черепно-мозговые травмы и перелом.