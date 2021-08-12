Жители пострадавших от урагана домов в Мордовии получат от 30 до 100 тыс. рублей

ТАСС, 12 августа. Власти Мордовии выделили из резервного фонда главы республики 3 млн 60 тыс. рублей жителям домов, пострадавших от урагана в Старошайговском районе. Выплаты составят от 30 до 100 тыс. рублей, сообщили в четверг на сайте правительства региона.

3 августа в республике прошел ливень с ураганным ветром, пострадали больше 40 населенных пунктов. Наибольший ущерб стихия причинила Старошайговскому району, где больше 60 домов остались без крыши. "Врио главы Мордовии Артем Здунов подписал распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в результате урагана <...>. Первый транш помощи получили 74 человека, деньги поступают на предоставленные получателями выплат счета. Общая сумма выделенных средств - 3 млн 60 тыс. рублей, материальная помощь варьируется от 30 до 100 тыс. рублей в зависимости от степени нанесенного домовладению ущерба", - говорится в сообщении.

По информации главы Старошайговского района Геннадия Мухина, заявления в местную администрацию на получение выплат поступили от 354 человек. "Сейчас документы отрабатываются отделениями Минсоцзащиты, составляются социальные паспорта на получателей материальной помощи. Задача поставлена в первоочередном порядке оказать ее тем, у кого ситуация действительно трагичная - существенно повреждено единственное жилье, в семьях есть дети, инвалиды, престарелые, а собственных средств для восстановления домов у этих людей недостаточно", - цитирует пресс-служба Мухина.