В метро Петербурга затруднено движение на участке "Спасская" - "Пл. Александра Невского 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Техническая неисправность стала причиной затрудненного движения в метрополитене Петербурга на участке "Спасская" - "Пл. Александра Невского 2". Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" в официальном Telegram-канале в четверг.

"С 17:50 движение по Линии 4 затруднено на участке "Спасская" - "Пл. Александра Невского 2" из-за технической неисправности. Поезда идут с увеличенным интервалом. На участке "Пл. Александра Невского 2" - "Ул. Дыбенко" движение с обычным интервалом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена ТАСС рассказали, что сломалась стрелка на путях, аварийные формирования уже работают на месте, неисправность должны устранить в ближайшее время.

"В 18:28 неисправность устранена, интервал восстанавливается", - сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".