{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новороссийске включили сирены, предупреждающие о сильном дожде

На реках выставили посты, которые мониторят уровень воды

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. В Новороссийске включили сирены из-за надвигающегося ливня. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации города.

"На реках выставлены посты, которые мониторят уровень воды. Также были включены сирены оповещения для того, чтобы предупредить людей о надвигающейся непогоде", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что также глава города провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором поручил мобилизовать дополнительные силы для борьбы с непогодой.

Ранее сообщалось, что аэромобильная группировка ГУ МЧС Кубани и дополнительные силы направили на Черноморское и Азовское побережья из-за рисков подтоплений, вызванных сильными осадками, ветром и подъемом уровня рек, которые прогнозируются до вечера 14 августа.

Теги
РоссияКраснодарский край
Лесные пожары в Турции
В Турции заявили, что взяли под контроль все лесные пожары в стране
В результате пожаров стране погибли восемь человек, более 850 пострадали
Читать полностью