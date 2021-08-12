Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Шпигелю и Белозерцеву 17 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Следствие просит Басманный суд продлить арест экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бизнесмену Борису Шпигелю, заседание назначено на 17 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание о продлении срока ареста Белозерцеву и Шпигелю назначено на 17 августа. Всем просят продлить срок содержания под стражей до 20 ноября", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года экс-глава Пензенской области Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей.