Мужчина погиб после воспламенения газовоздушной смеси в жилом доме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Газовоздушная смесь воспламенилась в квартире в жилом доме Екатеринбурга, в результате чего погиб мужчина. Следователи организовали проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области в четверг.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга Следственного комитета России по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о гибели мужчины после воспламенения газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме. Согласно предварительным данным проверки, днем 5 августа 2021 года в квартире на первом этаже жилого дома по улице Стахановской в Екатеринбурге произошло, предположительно, воспламенение газовоздушной смеси. 60-летний хозяин жилища получил сильные ожоги. Пострадавшего обнаружили на кухне, он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Уже провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначили комплекс экспертиз. Совместно с представителями МЧС и полиции следователи выясняют точную причину инцидента.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых добавил, что опросить мужчину в больнице не удалось, так как у него было 90% ожогов тела, пострадавший находился в реанимации на искусственной вентиляции легких, без сознания. "При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили перерезанный на семь см шланг от трубы к газовой плите. Мужчина проживал в квартире один, его супруга умерла несколько лет тому назад, сын живет отдельно (последний раз он навещал отца 2 августа). В тот день мужчина был трезвый, порядок в доме нарушен не был", - отметил Горелых, уточнив, что пострадавший нигде не работал, судимости не имел.