В результате ДТП в Ярославской области погибли три человека

ТАСС, 12 августа. Три человека, по предварительной информации, погибли, один госпитализирован в результате столкновения автомобилей Volvo и Great Wall в Угличском районе Ярославской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"12 августа около 17:27 в Угличском районе на автодороге Сергиев Посад - Калязин - Углич - Череповец в районе деревни Баскачи произошло ДТП - столкновение автомобилей Volvo и Great Wall. По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли трое мужчин. В медучреждение с травмами госпитализирована женщина", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Обстоятельства инцидента уточняются.