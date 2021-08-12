{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В результате ДТП в Ярославской области погибли три человека

Еще одну женщину госпитализировали

ТАСС, 12 августа. Три человека, по предварительной информации, погибли, один госпитализирован в результате столкновения автомобилей Volvo и Great Wall в Угличском районе Ярославской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"12 августа около 17:27 в Угличском районе на автодороге Сергиев Посад - Калязин - Углич - Череповец в районе деревни Баскачи произошло ДТП - столкновение автомобилей Volvo и Great Wall. По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли трое мужчин. В медучреждение с травмами госпитализирована женщина", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Обстоятельства инцидента уточняются.

Теги
РоссияЯрославская область
В Крымском районе Кубани развернули эвакуационные пункты на случай непогоды
В Нижнебаканском сельском поселении включили сирены оповещения
Читать полностью