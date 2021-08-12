В селе на востоке Крыма после ливня подтопило 90 домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Количество подтопленных в результате ливня домов в селе Красногорка на востоке Крыма увеличилось до 90, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по республике.

Ранее сообщалось, что после ливня подтоплено 25 частных домов и 80 придомовых территорий.

"В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление 170 придомовых территорий, из них 90 - частные домовладения. В результате проведенных аварийно-спасательных работ большая часть домов и придомовых территорий освобождена от воды. Обеспечен беспрепятственный проезд транспорта по автомобильной трассе "Таврида", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "с целью проведения превентивных мероприятий и организации экстренного реагирования в местах, наиболее подверженных рискам подтоплений, создана группировка сил и средств в количестве более 200 человек и 58 единиц техники". "В населенных пунктах восточной части Республики Крым выставлены временные спасательные посты. Дополнительно привлечена аэромобильная группировка Донского спасательного центра МЧС России", - сообщается на сайте.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в ближайшие два дня.

Крым ранее за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.