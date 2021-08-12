Авиация МО сбросила 210 тонн воды над пожарами под Иркутском и в Мордовском заповеднике

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ за сутки сбросили 210 тонн воды на очаги пожаров в Иркутской области и на территории Мордовского заповедника. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"За сутки самолеты военно-транспортной авиации выполнили пять вылетов, сбросив 210 тонн воды на очаги пожаров в Иркутской области и на территории Мордовского государственного природного заповедника. Всего для тушения природных пожаров в этих регионах выполнено 36 вылетов самолетов Ил-76 и сброшено более 1,5 тыс. тонн воды", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что по решению главы Минобороны Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожаров на территории Республик Мордовия и Якутия, Оренбургской и Иркутской областей направлены самолеты военно-транспортной авиации (ВТА). Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2) емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Ранее сообщалось, что количество населенных пунктов в Иркутской области, где наблюдается задымление от лесных пожаров, увеличилось до 793. Пожары зарегистрированы на площади 140 тыс. га.

Единая дежурная диспетчерская служба Темниковского района Мордовии сообщала, что площадь активного горения в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича выросла с 5 до 90 га, огнем пройдено 5 300 га.