Более половины из 30 задержанных при спецоперации в Екатеринбурге арестовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Шестнадцать из 30 человек, задержанных в ходе спецоперации полиции при силовой поддержке Росгвардии в Екатеринбурге, арестованы на срок до 15 суток, еще двое оштрафованы. Также отношении одного из задержанных сотрудники полиции возбудили уголовное дело, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, полиция возбудила в четверг "в отношении одного из задержанных <...> уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ, незаконное хранение боевого пистолета с патронами".

"В течение дня три судьи Верх-Исетского суда Николай Коблов, Ольга Черных и Екатерина Гейгер рассматривали материалы полиции в отношении 18 задержанных <…> со всеми доводами, отраженными в протоколах, суд согласился, признав вину задержанных. Из 18 двое получили штраф, 12 человек арестованы на 12 суток, еще два человека - на 13 суток, один - на 14 и еще один - 15 суток. Такая мера наказания предусмотрена за хулиганство", - добавил он.

По словам Горелых, протоколы на остальных 12 задержанных суд рассмотрит 13 августа.

11 августа в Екатеринбурге сотрудники полиции из отдела по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке СОБР Росгвардии провели спецоперацию по пресечению так называемой криминальной сходки. В ходе спецоперации полиция изъяла полимерный мешок с веществом зеленого цвета, а также семь пистолетов, два из них с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм с патронами и четыре коробки с патронами.