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В Крымском районе Кубани развернули эвакуационные пункты на случай непогоды

В Нижнебаканском сельском поселении включили сирены оповещения

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Власти Крымского района Краснодарского края развернули эвакуационные пункты на случай ухудшения погоды. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

В четверг сообщалось, что сильнейшие за 10 лет дожди прогнозируются в Крымском районе Краснодарского края. Власти предупредили жителей о возможной эвакуации и призвали их собрать необходимые вещи и документы.

"В Крымском районе развернуты эвакуационные пункты", - написал Лесь.

Он уточнил, что в городе Крымск и Варениковском сельском поселении развернуто по пять пунктов, в Адагусмском, Киевском, Пригородном, Троицком и Южном сельских поселениях - по три пункта, в Кеслеровском, Молдовановском и Нижнебаканском сельском поселениях - по два, а в Мерчанском сельском поселении - один эвакуационный пункт.

Также Лесь добавил, что в Нижнебаканском сельском поселении включены сирены оповещения. Сейчас сирены работают в прерывистом режиме, то есть в режиме "Внимание всем!".

"Жителям необходимо собрать необходимые документы, продумать для себя пути эвакуации в безопасное место, следить за поступающей информацией. Если зазвучит непрерывная сирена, соберите необходимые документы и вещи, эвакуируйтесь в безопасное место", - отметил Лесь.

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