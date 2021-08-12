Заключенные взяли в заложники 17 надзирателей и директора тюрьмы в Гватемале

ГАВАНА, 12 августа. /ТАСС/. Группа заключенных гватемальской тюрьмы строгого режима в четверг взяла в заложники 17 надзирателей и директора пенитенциарного учреждения. Об этом сообщает на своем сайте газета La Prensa Libre.

По ее информации, на место происшествия выдвинулись дополнительные силы полиции. Как уточнил пресс-секретарь правительства Пабло Кастильо, сообщений о пострадавших не поступало.

Заключенные требуют встречи с главой местной системы исполнения наказаний.

Ранее в сентябре 2020 в этой же тюрьме, известной в стране под названием "Маленький ад", заключенные взяли в заложники 10 надзирателей, которых впоследствии отпустили.